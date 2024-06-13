Ратифицировано Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций

Закон принят Госдумой 28 мая и одобрен Советом Федерации 5 июня 2024 года. Он ратифицирует соглашение, подписанное в Сочи 8 июня 2023 г.
Соглашение направлено:
на обеспечение благоприятных условий роста экономик государств – участников СНГ;
расширение взаимной торговли услугами, повышения уровня ее либерализации;
инвестирования лицами одной стороны на территориях других сторон.
Также соглашение будет стимулировать повышение уровня жизни населения сторон, пишет сайт президента.
Ранее мы сообщали, что ратифицировано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.
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