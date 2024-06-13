Ратифицировано Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций

⚡️ Внимание: «Клерк» запускает серию вебинаров по налоговой реформе-2025. Первый уже через час — в 15:00! Подключайтесь!

Уже с 2025 года все изменится, и половина НК будет переписана. Поэтому важно уже сейчас понять, какими будут новые правила игры и как организовать свою работу.