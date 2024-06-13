Ратифицировано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны».

Это закон принят Госдумой 28 мая и одобрен Советом Федерации 5 июня 2024 года. Он ратифицирует соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, подписанное 25 декабря 2023 года.

Сайт главы государства поясняет, что соглашение направлено:

на либерализацию и упрощение торговли товарами между сторонами посредством снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров;

поддержку экономического и торгового взаимодействия;

поощрение расширения и диверсификации торговли;

укрепление более тесного сотрудничества в областях, охватываемых соглашением.

Ранее мы писали, что Россия начнет торговлю с Ираном.