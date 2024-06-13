₽ Заказать рекламу
Экономика России

Ратифицировано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны».

Это закон принят Госдумой 28 мая и одобрен Советом Федерации 5 июня 2024 года. Он ратифицирует соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, подписанное 25 декабря 2023 года.

Сайт главы государства поясняет, что соглашение направлено:

  • на либерализацию и упрощение торговли товарами между сторонами посредством снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров;

  • поддержку экономического и торгового взаимодействия;

  • поощрение расширения и диверсификации торговли;

  • укрепление более тесного сотрудничества в областях, охватываемых соглашением.

Ранее мы писали, что Россия начнет торговлю с Ираном.

Начать дискуссию

Наталия Лукина
Отпуска

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по отпускам и участвуйте в розыгрыше приза

Лето началось, а значит началась сезонная «головная боль» бухгалтеров и кадровиков — оформление отпусков. Вот наша нескучная викторина, в которой вы можете проверить свои знания. Вопросы несложные, но иногда с подвохом. Будьте внимательны!

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по отпускам и участвуйте в розыгрыше приза
11

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Инвестиции

Ратифицировано Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций

Владимир Путин подписал федеральный закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций».

Антон Свирякин
Дробление бизнеса

Налоговые перспективы на 2025 год. Налоговая амнистия за дробление бизнеса

Какой будет предлагаемая амнистия за дробление бизнеса, сколько будет стоить для налогоплательщика обеление через амнистию и как жить после отказа от использования дробления.

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Зарплата

Новый закон запретит выплачивать на руки заплату ниже МРОТ

Сотрудники должны после вычета НДФЛ получать зарплату не ниже уровня МРОТ. Такой законопроект собираются внести в Госдуму.

3
Ольга Кондакова
Маркетинг

Возможности Яндекс для продвижения услуг юристов

В 2024 году есть огромное количество инструментов для продвижения юристов. Это не только социальные сети и собственный сайт: получить заявки на услуги можно с помощью Яндекса. Какие возможности предоставляет эта платформа? Разберем в статье.

НДС

Перепродажа подержанных авто по-новому облагается НДС: разъяснения ФНС

Недавно внесли поправки в НК относительно НДС с перепродажи автомобилей, ранее приобретенных у физлиц. НДС по ним считают с межценовой разницы. Но есть нюансы.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДС

При выплате дивидендов недвижимостью не надо восстанавливать НДС по ней

Восстанавливают НДС по ОС тогда, когда оно начинает использоваться в необлагаемой деятельности. А передача ОС в счет дивидендов – это облагаемая операция. Поэтому и восстанавливать НДС не надо.

Экономика России

Ратифицировано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны».

Борис Мальцев

Новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль в 2025 году. Что нужно знать предпринимателю и бухгалтеру

Минфин ошарашил всех налогоплательщиков законопроектом об изменениях в налоговой системе. Изменения просто революционные!Кроме перестройки всех правил существующих налогов, власти пообещали вводить новые.

Новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль в 2025 году. Что нужно знать предпринимателю и бухгалтеру
1
Криптовалюта

Росфинмониторинг не будет проверять бытовой майнинг криптовалюты

Операции, связанные с добычей криптовалют (майнинг), будут проходить оценку рисков у Росфинмониторинга: майнеров включат в антиотмывочную систему.

ЕНП (единый налоговый платеж)

Когда обязанность по уплате налога считается исполненной

После введения института ЕНС есть свои нюансы признания свершившимся факта уплаты налога.

Инвестиции

Мосбиржа: санкции не затронули деньги инвесторов в валюте

Финансовые организации, которые попали под санкции США, приняли все нужные меры по урегулированию последствий ограничений.

1

Разборы законов

1 322
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Экспорт

С 18 июня экспортеры могут подать заявку на компенсацию затрат по транспортировке продукции

Соответствующее объявление об отборе заявок размещено на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

1
Трудовое право

Работа по совместительству не становится основной автоматически. Нужно допсоглашение

По совместительству можно работать, только имея основное место работы. При увольнении с основного места работы таким основным местом становится работа по совместительству. Но это не происходит автоматически. И в одностороннем порядке сотрудник также не может менять условия своего трудового договора.

Астрал
Маркировка товаров

Про маркировку лекарств, антисептиков и БАДов

Все три группы товаров — лекарства, БАДы и антисептики — подлежат обязательной маркировке: хоть сроки ее введения и были разные, но сейчас такую продукцию продавать без DataMatrix кодов нельзя. Разберемся, как правильно вести торговлю этих групп товаров, чтобы не попасть на штрафы.

Про маркировку лекарств, антисептиков и БАДов
Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Расчет себестоимости часа работы бухгалтера

Продолжаем серию статей про ценообразование бухгалтерских услуг. В прошлой части мы поговорили о себестоимости работ по бухгалтерскому обслуживанию. Теперь нам предстоит более подробно остановиться на вопросе расчета себестоимости одного часа работы бухгалтера.

Расчет себестоимости часа работы бухгалтера
Инвестиции

Клиенты «Финам» не смогут снять доллары и евро с брокерских счетов

Брокер «Финам» временно заблокировал доллары и евро на счетах инвесторов.

Владислав Савушкин
Управление финансами

⚡Как экономить деньги? Эффект латте

Кофейка рубль бережет. Что это мы все про бизнес, да про бизнес? Предлагаю сегодня обсудить личные финансы. В частности, способы экономии этих самых финансов. Наверняка, у каждого из нас есть свои методики экономии. Давайте их обсудим.

⚡Как экономить деньги? Эффект латте
14

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
УСН

Для освобождения от НДС на УСН в 2025 году важен доход за 2024 год

Для получения на упрощенной системе налогообложения льготы по НДС на 2025 год имеет значение доход за 2024 год. А для сохранения этой льготы важен доход за 2025 год.

1

Интересные материалы

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
23