Ратифицировано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Это закон принят Госдумой 28 мая и одобрен Советом Федерации 5 июня 2024 года. Он ратифицирует соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, подписанное 25 декабря 2023 года.
Сайт главы государства поясняет, что соглашение направлено:
на либерализацию и упрощение торговли товарами между сторонами посредством снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров;
поддержку экономического и торгового взаимодействия;
поощрение расширения и диверсификации торговли;
укрепление более тесного сотрудничества в областях, охватываемых соглашением.
Ранее мы писали, что Россия начнет торговлю с Ираном.
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