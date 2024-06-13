₽ Заказать рекламу
Инвестиции

Брокеры будут проводить обмен активов в обход официальной схемы

Инвесторам предложили простую схему обмена иностранных акций. Однако этот механизм противоречит документам, принятым правительством и ЦБ.

Брокерские компании предлагают инвесторам свои схемы обмена заблокированными иностранными активами в обход официального механизма.

Сделка предусматривает несколько этапов. Сначала брокер подпишет договор с иностранным контрагентом от лица инвестора, затем соберет поручения клиентов на участие в сделке и передачу персональных данных нерезидентам для проведения проверки. Это позволит получить разрешение на обмен акциями.

В случае одобрения брокер за 35 рабочих дней определит дату обмена. В этот же день будет понятно, сколько ценных бумаг сможет получить клиент.

Подобная схема несет риски для инвесторов, поскольку неофициальный обмен активами противоречит принятым правительством и ЦБ нормативным документам. Об этом пишут «Известия».

Официальный механизм обмена активов работает следующим образом: продавцы-резиденты определяют ценные бумаги, которые хотят продать. Их стоимость не должна превышать 100 000 рублей. Инвестиционная палата разделит активы на идентичные по стоимости и наполнению лоты и предложит их нерезидентам. Иностранцы смогут выкупить лоты за счет денег на своих счетах типа «С». Ожидается, что сами расчеты пройдут 29 июля.

Недавно мы писали, что инвесторы предложили для обмена замороженные активы на 35 млрд рублей.

Комментарии

1
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Информационные услуги белорусской компании не облагаются НДС в России

Если белорусская компания оказывает услуги российской компании, то для целей НДС надо ориентироваться по приложение № 18 (протокол) к договору о ЕАЭС от 29.05.2014.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Индивидуальный предприниматель

Налоговые льготы для индивидуальных предпринимателей в 2024 году: федеральные, региональные и отраслевые послабления. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Государство продолжает политику поддержки малого и среднего бизнеса, предлагая различные льготы и послабления. Разберем федеральные, региональные и отраслевые налоговые льготы, доступные ИП в 2024 году, а также возможности получения грантов, субсидий и льготных кредитов.

Налоговые льготы для индивидуальных предпринимателей в 2024 году: федеральные, региональные и отраслевые послабления. Мини-курс с видео, конспектом и тестами
Модульбанк
Онлайн-кассы

Модулькасса и U-ON.Travel запустили платежное решение для турагентств

Модулькасса и Модульбанк интегрировали свои платежные решения в систему U-ON.Travel. Теперь туристические фирмы смогут более эффективно работать с платежами от клиентов и экономить на банковских комиссиях.

Календарь вебинаров

14
Лучшие спикеры, новый каждый день
Налог на имущество организаций

За сарай на садовом участке налог платит либо СНТ, либо садоводы

Имущество общего пользования, расположенное в границах территории садоводства, может также принадлежать садовому товариществу, а может – в долях собственникам земельных участков.

Инвестиции

Пользователи не могут зайти в приложение «СберИнвестиции»

В работе брокерского приложения Сбербанка произошел сбой.

BIZNESINALOGI
НДФЛ

Новая семейная выплата, снижающая НДФЛ

Новый проект закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» внесен Правительством на рассмотрение в Государственную Думу.

Новая семейная выплата, снижающая НДФЛ

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Санкции 2022-2024

Депутат Госдумы: за годы санкционного давления мы уже готовы ко всему

Торги долларом и евро на Мосбирже были нужны Центробанку для формирования курса. Санкции не повлияют на жизнь большинства россиян.

1
НДФЛ

При продаже родительской квартиры после их смерти доход для НДФЛ можно уменьшить на их расходы

Минимальный срок владения унаследованной недвижимостью для целей НДФЛ с ее продажи – 3 года. Этот срок отсчитывают не с даты регистрации недвижимости на свое имя, а с даты смерти наследодателя.

1
Санкции 2022-2024

🔥 Великобритания присоединилась к санкциям против Мосбиржи и НКЦ

Страна также ввела санкции против Ингосстрах и СПБ Биржи.

Санкции 2022-2024

До 13 августа Мосбиржа и НКЦ имеют право проводить операции

Власти США дали время на сворачивание операций с организациями, против которых ввели санкции 12 июня.

Инвестиции

Брокеры будут проводить обмен активов в обход официальной схемы

Инвесторам предложили простую схему обмена иностранных акций. Однако этот механизм противоречит документам, принятым правительством и ЦБ.

1
Первая Экспертная Бухгалтерия
Прием на работу

Как взять на работу подростка

Каждый год тысячи компаний нанимают на работу подростков, особенно летом. Разобрались, какие ограничения и нюансы нужно учитывать при оформлении, на какие льготы имеет право несовершеннолетний и на какие должности их нельзя привлекать.

Как взять на работу подростка

Разборы законов

1 323
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
BRG
Автоматизация учета

25 лет опыта в автоматизации бизнеса 

Внедрение программных решений и автоматизация предприятий дело не простое, но уже 25 лет компания BRG применяет комплексный подход, в рамках которого задачи внедрения информационных систем решаются в совокупности с диагностическими и консалтинговыми услугами.

25 лет опыта в автоматизации бизнеса 
Кредитование

Власти дали больше времени на получение льготных кредитов на инвестпроекты

Минпромторг продлил до 1 сентября 2024 года прием заявок на включение инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции, в механизм кластерной инвестиционной платформы (КИП).

Налоговые изменения 2025

⚡️ Внимание: «Клерк» запускает серию вебинаров по налоговой реформе-2025. Первый уже через час — в 15:00! Подключайтесь!

Уже с 2025 года все изменится, и половина НК будет переписана. Поэтому важно уже сейчас понять, какими будут новые правила игры и как организовать свою работу.

⚡️ Внимание: «Клерк» запускает серию вебинаров по налоговой реформе-2025. Первый уже через час — в 15:00! Подключайтесь!
QRService
Система быстрых платежей

Оплата на потоке покупателей: как работает технология кассовой ссылки в NFC-табличке

Платежи через кассовую ссылку по СБП становятся все популярнее. И не зря — покупателям снова доступна привычная оплата в один клик. Продавцы же получают все преимущества СБП.

Оплата на потоке покупателей: как работает технология кассовой ссылки в NFC-табличке
Интернет и IT

В США запретили предоставлять России IT-услуги

Жителям РФ американские власти запретили оказывать услуги, связанные с информационными технологиями и облачными сервисами США.

Моё дело
Отпуска

Как рассчитать отпускные сезонным работникам: шпаргалка для бухгалтера

Сезонным работникам положен оплачиваемый отпуск, но он отличается от стандартного ежегодного — ведь здесь действует срочный трудовой договор. Рассказываем об особенностях расчёта отпускных таким работникам.

Как рассчитать отпускные сезонным работникам: шпаргалка для бухгалтера

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Самозанятые

📏 Самозанятых могут приравнять к микропредприятиям. Но работать с госзакупками им затратно и есть ограничения, объясняет предприниматель

Чтобы самозанятые могли получать господдержку и участвовать в госзакупках, депутаты хотят автоматически включать плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в реестр малого и среднего бизнеса.

3

Интересные материалы

Наталия Лукина
Карьера бухгалтера

💰Как бухгалтеру пересесть в кресло финдира. Алгоритм действий

Редакция «Клерка» подготовила путеводитель с четкими алгоритмами действий, которые помогут вам легко занять кресло финансового директора. С нашей памяткой вам не придется собирать информацию из разных источников. Забирайте в закладки!

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
1