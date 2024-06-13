Брокеры будут проводить обмен активов в обход официальной схемы

Инвесторам предложили простую схему обмена иностранных акций. Однако этот механизм противоречит документам, принятым правительством и ЦБ.

Брокерские компании предлагают инвесторам свои схемы обмена заблокированными иностранными активами в обход официального механизма.

Сделка предусматривает несколько этапов. Сначала брокер подпишет договор с иностранным контрагентом от лица инвестора, затем соберет поручения клиентов на участие в сделке и передачу персональных данных нерезидентам для проведения проверки. Это позволит получить разрешение на обмен акциями.

В случае одобрения брокер за 35 рабочих дней определит дату обмена. В этот же день будет понятно, сколько ценных бумаг сможет получить клиент.

Подобная схема несет риски для инвесторов, поскольку неофициальный обмен активами противоречит принятым правительством и ЦБ нормативным документам. Об этом пишут «Известия».

Официальный механизм обмена активов работает следующим образом: продавцы-резиденты определяют ценные бумаги, которые хотят продать. Их стоимость не должна превышать 100 000 рублей. Инвестиционная палата разделит активы на идентичные по стоимости и наполнению лоты и предложит их нерезидентам. Иностранцы смогут выкупить лоты за счет денег на своих счетах типа «С». Ожидается, что сами расчеты пройдут 29 июля.

Недавно мы писали, что инвесторы предложили для обмена замороженные активы на 35 млрд рублей.