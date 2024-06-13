Рубль снизился до 91,75 рубля за доллар после новых санкций США

Курс юаня, который теперь будет в том числе использоваться для определения текущей стоимости доллара и евро, не только не вырос, но и немного упал.
Доллар на межбанковском рынке подорожал, но незначительно – до 91,75 рубля. Не произошло и серьезного снижения стоимости акций на фондовом рынке.
Курс наличных долларов и евро в обменниках и банках вырос на несколько процентов. Но резкого обвала российской валюты не произошло и здесь, хотя к некоторым банковским отделениям утром и выстроились очереди.
Об этом пишем в Телеграм Агентство.Новости.
К полудню четверга понятно, что серьезно пострадали разве что те, кто совершал сделки в валюте на бирже: их валютные счета оказались заблокированы.
Похожая динамика наблюдалась и по конкретным бумагам. Акции Мосбиржи в начале упали на 15%, однако потом снижались лишь на 5,4%. Сбербанк и ВТБ, «Газпром», «Аэрофлот», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Яндекс» падали в пределах 0,5-2,5%
Фьючерс на доллар, который стал фактически единственным ориентиром по биржевым торгам долларом, упал на 2%.
Биржевой курс юаня, который, согласно сообщению ЦБ теперь будет задавать траекторию и для других валютных пар, снизился к 12:20 на 1,9%.
Доллар на межбанковском рынке поднялся до 91,7455 рубля, что стало самым высоким значением за последний месяц, пишет Reuters. На закрытии торгов во вторник доллар стоил 89,1 рубля
Комментарии2
Поехал я на центральный рынок, узнал у менял, какой там курс реальный сейчас🤣
Говорят 92-94.
P.S. Это не сон, это наша реальная жизнь…
Видимо теперь и в учёте будет так пересчёт фиксироваться!
Раньше требовалось по курсу установленному ЦБ на дату пересчёта, теперь будет зафиксировано, что информацию о курсе для подобных пересчётов нужно брать в менял на блошином рынке, конкретно у дяди ибнхаттаба - его там все знают )))))