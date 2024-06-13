Рубль снизился до 91,75 рубля за доллар после новых санкций США

Первое утро после новых санкций США, которые остановили торговлю долларом и евро на Мосбирже – главной площадке для этих операций в России, может свидетельствовать о том, что Россия избежала серьезного финансового шока.

Курс юаня, который теперь будет в том числе использоваться для определения текущей стоимости доллара и евро, не только не вырос, но и немного упал.

Доллар на межбанковском рынке подорожал, но незначительно – до 91,75 рубля. Не произошло и серьезного снижения стоимости акций на фондовом рынке.

Курс наличных долларов и евро в обменниках и банках вырос на несколько процентов. Но резкого обвала российской валюты не произошло и здесь, хотя к некоторым банковским отделениям утром и выстроились очереди.

Об этом пишем в Телеграм Агентство.Новости.

К полудню четверга понятно, что серьезно пострадали разве что те, кто совершал сделки в валюте на бирже: их валютные счета оказались заблокированы.

Похожая динамика наблюдалась и по конкретным бумагам. Акции Мосбиржи в начале упали на 15%, однако потом снижались лишь на 5,4%. Сбербанк и ВТБ, «Газпром», «Аэрофлот», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Яндекс» падали в пределах 0,5-2,5%

Фьючерс на доллар, который стал фактически единственным ориентиром по биржевым торгам долларом, упал на 2%.

Биржевой курс юаня, который, согласно сообщению ЦБ теперь будет задавать траекторию и для других валютных пар, снизился к 12:20 на 1,9%.

Доллар на межбанковском рынке поднялся до 91,7455 рубля, что стало самым высоким значением за последний месяц, пишет Reuters. На закрытии торгов во вторник доллар стоил 89,1 рубля