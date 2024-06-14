Внесены изменения в закон о клиринге и клиринговой деятельности

Президент подписал федеральный закон о внесении изменений в ст. 4 и 18 ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

С 12 июня закон увеличил с одного до трех дней срок, по истечении которого обязательства, допущенные к клирингу, подлежат прекращению в связи с возбуждением в отношении участника клиринга производства по делу о банкротстве или отзывом у участника клиринга-кредитной организации лицензии на банковские операции.

Срок исчисляется с даты принятия арбитражным судом решения о признании участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства или с даты отзыва лицензии.

Новый порядок определения даты прекращения обязательств, допущенных к клирингу, будет применяться, если более ранняя дата прекращения таких обязательств не установлена правилами клиринга.