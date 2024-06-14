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Банки

Внесены изменения в закон о клиринге и клиринговой деятельности

Президент подписал федеральный закон о внесении изменений в ст. 4 и 18 ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

С 12 июня закон увеличил с одного до трех дней срок, по истечении которого обязательства, допущенные к клирингу, подлежат прекращению в связи с возбуждением в отношении участника клиринга производства по делу о банкротстве или отзывом у участника клиринга-кредитной организации лицензии на банковские операции.

Срок исчисляется с даты принятия арбитражным судом решения о признании участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства или с даты отзыва лицензии.

Новый порядок определения даты прекращения обязательств, допущенных к клирингу, будет применяться, если более ранняя дата прекращения таких обязательств не установлена правилами клиринга.

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
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Бухгалтерия ада слушает

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Что нейросеть думает про российские налоги

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Банки

Внесены изменения в закон о клиринге и клиринговой деятельности

Президент подписал федеральный закон о внесении изменений в ст. 4 и 18 ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Судебная практика по налоговым спорам

ВС РФ: налоговая вправе рассчитать налог на основе показаний свидетелей

Если налогоплательщик не обеспечил учет своих доходов и расходов, ФНС имеет право определить сумму к уплате расчетным путем, а также использовать для доказательства получения дохода любую доступную информацию.

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Разборы законов

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