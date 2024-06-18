Для стандартного вычета на детей лимит дохода считают по одному месту работы

Налоговый агент, который предоставляет физлицу стандартный вычет по НДФЛ на детей, считает налог с учетом только тех доходов, источником которых этот налоговый агент является.

Напомним, стандартный вычет по НДФЛ дают, пока доход не превысит 350 000 рублей.

Если сотрудник устроился на работу не с начала года, то для вычета считают лимит дохода с учетом зарплаты на старой работе. Для этого человек приносит оттуда справку.

Если сотрудник с начала года работает в данной компании, то его доход с других мест работы или от сдачи в аренду имущества не учитывают для целей предоставления стандартного вычета по НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.05.2024 № 03-04-05/40800.

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