Райффайзен сообщает о прекращении с 01 июля 2024 года начисления процентов по накопительным счетам

С 01 июля 2024 года Райффайзен банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам. Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам.
С 01 июня 2024 года Райффайзен банк прекратил открывать новые накопительные счета по тарифам:
— "К подписке".
— "Ключевой".
Счета, открытые до 01 июня, продолжат действовать как обычно. Банк тогда говорил, что рыночные условия существенно изменились, и он видит устойчивое снижение спроса со стороны клиентов на такой продукт.
Ранее Райффайзен банк сообщил о прекращении открытия новых вкладов "Фиксированный" и "Классический". Так, с 03 июня 2024 года вклады "Фиксированный" и "Классический" стали архивными. Пролонгация и открытие новых вкладов уже не доступны. Открытые ранее вклады продолжат действовать до истечения срока договора. После этого сумма вклада с начисленными на нее процентами поступят на текущий счет клиента.
С 10 июня 2024 года в банке не доступны исходящие платежи в долларах США.
В мае американский минфин пригрозил Raiffeisen Bank International ограничением доступа к долларовой системе из-за сделок в России.
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