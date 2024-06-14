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Райффайзен сообщает о прекращении с 01 июля 2024 года начисления процентов по накопительным счетам

Банк заверяет, что деньгами на накопительных счетах можно будет распоряжаться как обычно.

С 01 июля 2024 года Райффайзен банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам. Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам.

С 01 июня 2024 года Райффайзен банк прекратил открывать новые накопительные счета по тарифам:

— "На ежедневный остаток".

— "К подписке".

— "Ключевой".

Счета, открытые до 01 июня, продолжат действовать как обычно. Банк тогда говорил, что рыночные условия существенно изменились, и он видит устойчивое снижение спроса со стороны клиентов на такой продукт.

  • Ранее Райффайзен банк сообщил о прекращении открытия новых вкладов "Фиксированный" и "Классический". Так, с 03 июня 2024 года вклады "Фиксированный" и "Классический" стали архивными. Пролонгация и открытие новых вкладов уже не доступны. Открытые ранее вклады продолжат действовать до истечения срока договора. После этого сумма вклада с начисленными на нее процентами поступят на текущий счет клиента.

  • С 10 июня 2024 года в банке не доступны исходящие платежи в долларах США.

  • В мае американский минфин пригрозил Raiffeisen Bank International ограничением доступа к долларовой системе из-за сделок в России.

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Райффайзен сообщает о прекращении с 01 июля 2024 года начисления процентов по накопительным счетам

Банк заверяет, что деньгами на накопительных счетах можно будет распоряжаться как обычно.

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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