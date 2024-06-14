Экс-замглавы Минпромторга купил 25% бизнеса по производству банкоматов

Алексей Ученов после ухода из Минпромторга будет заниматься производством банкоматов в компании, которая получила государственную субсидию от министерства.

5 июня бывший заместитель министра промышленности и торговли Алексей Ученов купил 25% российской компании «Банковские и финансовые системы» (BFS). Фирма производит банкоматы.

Компания начала свою деятельность в 2004 году с поставок иностранных банкоматов в Россию, а в 2023 году бизнес начал производить собственные устройства в индустриальном парке «Руднево». В проект вложили примерно 1,5 млрд рублей. В эту сумму вошла государственная субсидия, полученная в конкурсе от Минпромторга.

В год фирма производит 15 тыс. банкоматов. С ней заключили контракты на поставку Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк и «Кубань Кредит». Об этом пишет РБК.

В марте 2023 года Алексей Ученов покинул Минпромторг, где занимался стандартизацией, техническим управлением и внедрением передовых технологий.