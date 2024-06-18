💲 Центробанк установил курс доллара и евро на основе внебиржевых торгов

Банк России с 13 июня 2024 года начал определять официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.

На выходные и понедельник курс доллара составляет 89,06 руб., а евро — 95,15 руб. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Регулятор отмечает, что резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов на Московской бирже предусмотрены указанием № 6290-У от 3 октября 2022 года.

С момента вступления в силу указания Банк России ежедневно делал расчет курсов иностранных валют на основе всех предусмотренных в указании подходов. В том числе на основе данных внебиржевой информации — по данным отчетности кредитных организаций.

Курсы будут публиковать в 15:30 мск.