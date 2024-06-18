С какими нарушениями кассовой дисциплины может столкнуться бизнес

Узнайте больше о типичных ошибках по чекам и кассовым операциям. Если их вовремя исправить, можно избежать штрафов.

Если компания будет применять контрольно-кассовую технику или фискальные накопители, которые не входят в реестр ФНС, бизнес получит штраф за неприменение ККТ. В список вносят все модели касс, допустимые к применению. Перед покупкой аппарата нужно проверить, входит ли техника в реестр на сайте ФНС.

Фискальный накопитель может не подходить для определенного вида деятельности, поскольку и у них разные сроки действия. Подробно ознакомиться с тем, какой накопитель подойдет для конкретного вида деятельности, можно в законе 54-ФЗ. Информацию о сроках действия также можно получить в паспорте аппарата.

Кассу нужно зарегистрировать в налоговом органе и проверять, не была ли она снята с учета в одностороннем порядке.

Невыдача кассовых чеков также считается неприменением ККТ. Если предприятие не выдает бумажный чек, нужно отправить электронный, чтобы не было нарушений.

За нарушение порядка применения и регистрации ККТ могут оштрафовать, если сотрудник работает на кассе без карточки регистрации. Эта ошибка может возникнуть, когда процесс регистрации кассы был начат, но до конца не завершен.

Получение регистрационного номера кассы в налоговой не говорит о том, что процесс окончен. Перед началом работы нужно получить карточку регистрации, иначе у ФНС не будет доступа к чекам.

Нарушением считается и несоблюдение сроков и способов передачи фискальных документов, которые компания обязана передавать как в налоговую, так и покупателям. Все даты указаны в законе 54-ФЗ.

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