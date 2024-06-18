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Банки

Банки Киргизии снова работают с системами денежных переводов из РФ

Крупнейшие банки Киргизии восстановили прием переводов и проведение операций в рублях по системам Astrasend, «Юнистрим», Contact и «Золотая корона».

РСК-банк заявил, что восстановил работу с платежными системами Astrasend, «Юнистрим», Contact и «Золотая корона». Об этом сказано на сайте организации.

Также операции с рублями в системе «Юнистрим» возобновил банк «Компаньон». В его приложении теперь доступны исходящие и входящие переводы в рублях.

13 июня 2024 года несколько банков Киргизии ограничили пополнение и конвертации по рублевым счетам, а также денежные переводы в Россию и из нее. Это объяснили «волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка».

В Киргизии обменный курс рубля снизился на 35%, но к вечеру показатель принял прежние значения.

В ноябре 2023 года из-за угрозы введения санкций со стороны США банки Киргизии прекратили принимать российские платежные карты «Мир».

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Банки

Банки Киргизии снова работают с системами денежных переводов из РФ

Крупнейшие банки Киргизии восстановили прием переводов и проведение операций в рублях по системам Astrasend, «Юнистрим», Contact и «Золотая корона».

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