Депутат: G7 и Евросоюз нанесут вред своей финансовой системе санкциями против российского аналога SWIFT

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что G7 и ЕС нанесут вред своей финансовой системе санкциями против российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений ЦБ (СПФС).

В связи с санкционной политикой Запада Россия начала пересматривать и адаптировать свою финансовую стратегию. Принятые меры включают поиск альтернативных способов взаиморасчетов и уход от зависимости от западных финансовых институтов.

Ранее в СМИ появились сообщения, что G7 и ЕС обсуждают санкции против банков третьих стран, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений ЦБ. К СПФС подключены 160 зарубежных кредитных организаций в 20 государствах.

«На самом деле, они таким образом наносят вред своей финансовой системе, поскольку в том числе ограничивают взаимодействие своих банков с банками стран, которые, скажем так, с симпатией либо дружественно либо нейтрально относятся к России, к российским финансовым институтам и готовы с ними взаимодействовать», — отметил Аксаков.

Он напомнил, что есть банки, не взаимодействующие с Европой и США, для которых западные санкции не представляют угрозы, и они продолжают успешно работать с российскими компаниями. Помимо этого, активно используются расчеты в национальных валютах, а уполномоченные банки в России и других странах — таких как Китай и Индия — способствуют обслуживанию внешнеторгового оборота.

«Есть Банк БРИКС, который призван в том числе обеспечить финансовое взаимодействие России со странами БРИКС и с другими странами, которые хотят сотрудничать. Соответственно, это сотрудничество должно обеспечиваться финансово. Банк БРИКС может такое взаимодействие финансовое обеспечить. Плюс в рамках того же банка БРИКС может быть реализован так называемый кейринг — когда реально деньги не перемещаются из одной страны в другую», — добавил Аксаков.

Депутат отметил, что цифровые финансовые активы, обращающиеся за пределами традиционной банковской системы, обещают стать будущим финансовых операций и сделают санкции менее эффективными.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что более 98% финансовых сообщений в России идут через аналог SWIFT.