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Банки

Райффайзенбанк больше не будет начислять проценты по накопительным счетам

Последние проценты банк выплатит 30 июня. Клиенты смогут распоряжаться средствами на своих счетах.

С 1 июля Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам. А с 1 июня банк больше не открывает новые счета.

«С 1 июля 2024 года Райффайзен Банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам. Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам. Денежными средствами на накопительных счетах можно будет распоряжаться как обычно», — сказано на сайте банка.

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Банки

Райффайзенбанк больше не будет начислять проценты по накопительным счетам

Последние проценты банк выплатит 30 июня. Клиенты смогут распоряжаться средствами на своих счетах.

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