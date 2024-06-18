Райффайзенбанк больше не будет начислять проценты по накопительным счетам

Последние проценты банк выплатит 30 июня. Клиенты смогут распоряжаться средствами на своих счетах.

С 1 июля Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам. А с 1 июня банк больше не открывает новые счета.

«С 1 июля 2024 года Райффайзен Банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам. Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам. Денежными средствами на накопительных счетах можно будет распоряжаться как обычно», — сказано на сайте банка.

Райффайзенбанк к 2026 году должен снизить объемы кредитования жителей РФ по предписанию Европейского центрального банка.

Ранее мы писали, что США пригрозили Райффайзенбанку ограничениями, поскольку он не сокращает бизнес в РФ.