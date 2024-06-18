Вопрос о размере НДФЛ возмутил 37% россиян

Жители России считают неэтичным вопрос о размере НДФЛ, который они будут платить с 2025 года. Показатель напрямую указывает на размер личных доходов.

Каждый третий житель страны назвал возмутительным и неэтичным вопрос о размере НДФЛ — поскольку эта информация прямо указывает на размер дохода. Освободить бюджетников от НДФЛ хотели бы 46% россиян.

63% участников опроса сообщили, что у них нет знакомых, которые с 2025 года будут платить НДФЛ по ставке 15%. Об этом пишет RB.RU со ссылкой на исследование «Консоль.Про».

37% потенциально готовы переводить в бюджет больше денег на определенные программы. Например, для поддержки малого и среднего бизнеса, на улучшение инфраструктуры и развитие спорта. Объем таких средств определили в диапазоне от 5 до 10 тыс. рублей в месяц.