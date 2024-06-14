Блогеров с миллионом подписчиков могут приравнять к СМИ принудительно

«У меня нет сомнений, что комплексная регуляторика появится, вопрос в сроках. Очевидно, что ее нужно формировать, потому что сегодня блогеры, обладающие несколькими десятками миллионов подписчиков, по объему своей аудитории превосходят даже федеральные телеканалы, но при этом они не несут никакой ответственности ни перед государством, ни перед законом, ни даже перед своими читателями. И эта ситуация выглядит странной», — сказал Горелкин.
При этом депутат отметил, что никогда не поддерживал идею приравнивать всех блогеров к СМИ.
«Например, мой сын-блогер, у которого есть несколько десятков подписчиков, он должен формировать устав редакции или подвергаться проверкам Роскомнадзора? Понятно, что здесь необходим какой-то фильтр, ограничение. Необходимо приравнивать блогеров к средствам массовой информации — но только тех из них, кто обладает значимым объемом аудитории, кто влияет на повестку», — отметил Горелкин.
Ранее он заявил, что блокировка YouTube не является рациональным шагом.
Комментарии3
Блогеры и традиционные СМИ выполняют разные функции и имеют разные форматы работы. СМИ ориентированы на новости и информационные программы, в то время как блогеры создают разнообразный контент, включая развлекательный, образовательный и личный. Применение одинаковых правил к таким разным формам медиа?)))
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Инфлюэнсеров хотят контролировать. Понятно