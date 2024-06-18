Нужно получать больше 100 000 рублей, чтобы комфортно выплачивать автокредит

С начала года по апрель россияне оформили кредиты для покупки автомобиля на общую сумму 706,7 млрд рублей.

На 1 апреля 2024 года рекомендованный доход для обслуживания автокредита составил 116,8 тыс. рублей. За год показатель вырос на 14,6%, а за последние три месяца снизился на 3,6%.

При расчете показателя принимали во внимание, что платеж должен составлять не более 30% рекомендованного дохода в месяц. Об этом пишет Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С января по апрель 2024 года россияне взяли 706,7 млрд рублей на покупку автомобиля в кредит. По сравнению с 2023 годом этот показатель увеличился на 120,9%.

В мае на вторичном рынке продали 530,8 тыс. легковых автомобилей. По данным на 7 июня автовладельцы купили 127,2 тыс. новых машин.