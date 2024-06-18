В 2025 у всех бухгалтеров будет сплошной стресс — готовимся встречать трудности уже сейчас! Давайте работать без выгорания

Обычно мы заботимся о ваших hard-скилах: обучаем работе с изменениями, рассказываем, как правильно считать налоги и заполнять отчеты. Но в работе бухгалтера так много стресса. К дедлайнам в отчетах, проверкам ФНС и хотелкам руководства добавилась налоговая реформа. Мы выпустили онлайн-курс, который поможет вам не выгореть и справиться со всеми трудностями.

«Клерк» приготовил новый онлайн-курс, который поможет бухгалтерам не выгореть на работе, справиться со стрессом и выстроить грамотный тайм-менеджмент.

Курс отлично подойдет для бухгалтеров и предпринимателей, которые устали от постоянной текучки, снежного кома дел и отсутствия времени на себя.

Универсальный тайм-менеджмент, самоорганизация и сохранение нервной системы — все в 27 емких уроках от экспертов-практиков.

На курсе «Софт-скилы для бухгалтера: тайм-менеджмент, психология, стресс и выгорание» мы расскажем:

Как научиться планировать свое время и перестать тонуть в рутине. GTD, ключевые фишки системы Д. Аллена .

Как поддержать свою мотивацию и быть в гармонии с окружающими, но при этом выстроить личные границы. Научитесь применять технику из НЛП и вести диалоги в формате Win/Win.

Как обрести уверенность в себе и продвинуться в карьере. Разберетесь в своих слабых и сильных сторонах, узнаете, что такое колесо баланса главного бухгалтера .

Расскажем про личный бренд бухгалтера — что это и зачем, как его создать и продвигать. Узнаете, как « продавать не продавая » бухгалтерские услуги.

Как диагностировать профессиональное выгорание и справиться с ним. Пройдете тест на стресс, узнаете о методиках и упражнениях, которые помогут восстановить и развить профессиональные силы.

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Спикеры курса:

Ирина Морозова — бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров.

Марат Самитов — руководитель бухгалтерской и юридической компании, налоговый эксперт, автор книг и телеграм-канала о бизнесе и налогах.

Татьяна Маторина — коуч, консультант по управлению персоналом, преподаватель-психолог, к.ю.н.

Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.