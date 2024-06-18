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НДС

НДС по перечисленному авансу надо сначала взять на вычет, а потом восстановить

Покупатель – плательщик НДС вправе заявить к вычету НДС с уплаченного аванса по счету-фактуре продавца.

Для этого нужны такие документы:

  • правильно оформленный авансовый счет-фактура от продавца с выделенной суммой НДС;

  • договор, в котором есть условие о перечислении аванса;

  • платежное поручение, подтверждающее перечисление аванса.

Авансовый счет-фактура регистрируется в книге покупок.

После того, как продавец отгрузит товары либо окажет услуги, покупатель принимает на вычет НДС с этой отгрузки.

Ранее принятый на вычет НДС с аванса надо восстановить в одном из двух периодов:

  • в котором НДС по приобретенным товарам подлежит вычету;

  • в котором изменены условия либо расторгнут договор и возвращена оплата, включая частичную.

НДС с аванса необходимо восстановить в размере налога, принятого к вычету по отгрузке, в оплату которой засчитывается аванс. Если в счет полученного аванса продавец отгружает товары поэтапно, то и восстанавливать входной НДС необходимо по частям.

Авансовый счет-фактура регистрируется в книге продаж при восстановлении ранее принятого к вычету НДС с предоплаты в случае отгрузки товаров, при возврате аванса или при списании дебиторской задолженности как безнадежного долга.

Такое разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.

Напомним, ранее налоговики настаивали, что покупатель должен восстанавливать НДС с аванса в том же периоде, когда его взял на вычет продавец. Но недавно мнение поменялось и теперь эти два события могут не совпадать по времени.

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