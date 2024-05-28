Как восстановить НДС с перечисленной продавцу предоплаты

НДС восстановят только в том квартале, в котором покупатель принял товары на учет. Вне зависимости от того, когда продавец их отгрузил.

Покупатель может заявить к вычету НДС с перечисленной продавцу предоплаты. Налог будет восстановлен в том же периоде, в котором суммы НДС по приобретенным товарам подлежат вычету. То есть после принятия их на учет при наличии счетов-фактур и первичных документов.

Могут возникать ситуации, когда продавец отгрузил товары в одном налоговом периоде, а покупатель принял их на учет в другом.

«Обязанность последнего восстановить НДС возникает в период принятия товаров на учет и не зависит от того, когда продавец отгрузил товар», — сказано на сайте ФНС.

Например, если в первом квартале покупатель перечислил предоплату в счет предстоящей поставки и принял к вычету НДС, товары были отгружены во втором квартале, а приняты в третьем, то НДС восстановят в третьем квартале.