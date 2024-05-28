₽ Заказать рекламу
НДС

Как восстановить НДС с перечисленной продавцу предоплаты

НДС восстановят только в том квартале, в котором покупатель принял товары на учет. Вне зависимости от того, когда продавец их отгрузил.

Покупатель может заявить к вычету НДС с перечисленной продавцу предоплаты. Налог будет восстановлен в том же периоде, в котором суммы НДС по приобретенным товарам подлежат вычету. То есть после принятия их на учет при наличии счетов-фактур и первичных документов.

Могут возникать ситуации, когда продавец отгрузил товары в одном налоговом периоде, а покупатель принял их на учет в другом.

«Обязанность последнего восстановить НДС возникает в период принятия товаров на учет и не зависит от того, когда продавец отгрузил товар», — сказано на сайте ФНС.

Например, если в первом квартале покупатель перечислил предоплату в счет предстоящей поставки и принял к вычету НДС, товары были отгружены во втором квартале, а приняты в третьем, то НДС восстановят в третьем квартале.

Начать дискуссию

Разобраться в налогах
НДС

Что делать, если доля вычетов по НДС превысила «безопасное» значение

Безопасная доля вычетов — определенное отношение суммы налоговых вычетов к сумме начисленного НДС. Это та сумма вычетов, на которую можно уменьшить НДС, не привлекая внимание налоговых органов. Расскажем, чем чревато превышение безопасной доли и нужно ли принимать какие-либо действия по её снижению

Что делать, если доля вычетов по НДС превысила «безопасное» значение

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Астрал
Электронные подписи

Неквалифицированная электронная подпись: что это такое и как ее использовать

Есть несколько видов ЭП, которые различаются по своим свойствам и сферам применения. Рассмотрим неквалифицированную электронную подпись (НЭП) — что она собой представляет, для чего используется, какие имеет особенности и отличия от квалифицированной ЭП. Стоит ли переплачивать за КЭП или для большинства задач будет достаточно НЭП.

Неквалифицированная электронная подпись: что это такое и как ее использовать
Маркировка товаров

С 1 сентября маркировка велосипедов станет обязательной

Участники рынка, которые не успеют промаркировать продукцию до 1 сентября 2024 года, смогут это сделать до 1 января 2025.

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Госпошлина

Могут ввести автоматический возврат госпошлины, если услуга не оказана

Государственные органы не возвращают госпошлину, если госуслуга не была получена. Это попросили изменить и внедрить автоматический возврат денег в течение 30 дней.

2
Бухгалтер.рф
Регистрация ООО

Как открыть иностранцу бизнес в России. Какие документы нужны, куда их подавать

Иностранные компании и физические лица могут открыть бизнес в России. Существует несколько легальных форм регистрации субъектов предпринимательства. Одним из ключевых элементов нормативной базы является ФЗ №115, который указывает на то, что иностранные граждане и компании имеют такие же права, как и резиденты.

Как открыть иностранцу бизнес в России. Какие документы нужны, куда их подавать
Спецрежимы

Для обрабатывающих МСП введут льготный режим налогообложения

Госдума рекомендовала Правительству ввести льготные ставки налогов для предприятий малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в области обрабатывающего производства.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Мошенничество

Банки спасли от мошенников 2 трлн рублей

С помощью информации от Центробанка заблокировали 14,8 тысяч сайтов и страниц в социальных сетях, через которые действовали мошенники. Банки отразили почти 14 млн попыток хищения денежных средств у своих клиентов.

Анна Прохорова
Судебная практика по налоговым спорам

Освободили директоров от субсидиарной ответственности в споре с налоговой. Судебная практика

Завершился второй круг рассмотрения спора по привлечению к субсидиарной ответственности руководителей ДЕЗ Гагаринского района. После Определения Верховного суда дело вновь прошло первую и апелляционные инстанции — в результате юристы компании NERRA защитили руководителей от субсидиарки в размере 150 млн.рублей, а также убытков на сумму 130 млн.рублей.

Освободили директоров от субсидиарной ответственности в споре с налоговой. Судебная практика
Налоги, взносы, пошлины

Изменится бланк требования об уплате налоговой задолженности

ФНС внесла поправки в формы требования об уплате задолженности и решения о взыскании задолженности.

1
proffnalog
НДС

ФНС разъяснила, как восстановить НДС с перечисленной продавцу предоплаты

О порядке восстановления НДС, ранее принятого к вычету покупателем с сумм оплаты (частичной оплаты), перечисленных в счет предстоящих поставок товаров.

НДС

Как восстановить НДС с перечисленной продавцу предоплаты

НДС восстановят только в том квартале, в котором покупатель принял товары на учет. Вне зависимости от того, когда продавец их отгрузил.

УСН

Изменения в НК по УСН: что предложила Госдума

Комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил рекомендации по итогам парламентских слушаний, посвященных совершенствованию налогового законодательства РФ. В том числе по УСН.

4

Разборы законов

1 296
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Трудовые отношения

ВС РФ: в делах о незаконном увольнении нельзя опираться только на внутреннее расследование работодателя

При вынесении решений о незаконном увольнении суды должны самостоятельно установить, действительно ли сотрудник нарушил свои должностные обязанности и по его ли вине это произошло.

АКГ «Созидание и Развитие»
Трудовые отношения

Договор оказания услуг с физическим лицом: как проверить на налоговые риски 

Контракты и соглашения, предметом которых выступает оказание физическим лицом услуг, вызывают особый интерес проверяющих. Немедленно возникают подозрения в том, что имеет место маскировка фактических трудовых отношений, неуплата НДФЛ, взносов, некорректное формирование базы по налогу на прибыль. 

Договор оказания услуг с физическим лицом: как проверить на налоговые риски 
s.ivanova_
Банковские приложения

Агророс Банк представил новинку —приложение «АБ чат», которое станет финансовым нейродругом для бизнеса

АБ чат — это не просто банковское приложение с чатом, а полноценный помощник, который решает все задачи предпринимателей в формате чата.

Агророс Банк представил новинку —приложение «АБ чат», которое станет финансовым нейродругом для бизнеса
Кадры

В Совфеде назвали главные инструменты решения проблемы дефицита кадров

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова провела заседание круглого стола на тему «Дефицит рабочих кадров: пути решения».

1
Индивидуальный предприниматель

Уже завтра бухгалтеры узнают, какие налоговые льготы есть у ИП в 2024 году

Какие есть льготы для ИП, какие предъявляют требования для их получения и сколько можно сэкономить на использовании льгот? Расскажем на вебинаре!

НК РФ

Володин подписал рекомендации Госдумы по изменениям в НК

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал рекомендации Госдумы, подготовленные по итогам обсуждения на парламентских слушаниях концепции совершенствования налоговой системы РФ.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
BRG
МСФО

К чему готовиться Российским страховым компаниям с 2025 года: новый стандарт для учета договоров страхования МСФО (IFRS) 17

Учет в страховой отрасли в России стоит на пороге больших перемен. С 1 января 2025 года для всех страховых компаний станет обязательным применение нового МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Этот стандарт кардинально меняет подходы к учету страховых контрактов и требует серьезной подготовки со стороны компаний. 

К чему готовиться Российским страховым компаниям с 2025 года: новый стандарт для учета договоров страхования МСФО (IFRS) 17

Интересные материалы

Бесплатно с Госзакупки

Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам

Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.

Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам