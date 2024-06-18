У Автоградбанка отозвали лицензию

17 июня Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Автоградбанк». Банк занимал 218 место среди кредитных организаций РФ.
«Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. При этом кредитная организация допускала многочисленные нарушения ПОД/ФТ, выявленные Банком России как в ходе дистанционного надзора, так и по результатам инспекционной проверки», — сказано на сайте ЦБ.
Автоградбанк нарушал федеральные законы о банковской деятельности. Регулятор неоднократно в течение последних 12 месяцев вводил ограничения на осуществление отдельных операций.
Кроме того, бизнес-модель АО «Автоградбанк» признали неэффективной, из-за чего сократилось число и ухудшилось качество активов. Регулятор также отметил значительные стимулирущие выплаты топ-менеджменту организации, которые регулярно приводили к убыткам и снижению собственных активов банка.
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