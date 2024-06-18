Из-за нехватки контейнеров российские импортеры не могут получить товары из Китая

У китайских поставщиков не хватает контейнеров для перевозки грузов, а также нет свободных мест на судах. Срок поставок вырос на 36%.

В июне среднее время ожидания контейнеров для транспортировки грузов и свободных мест на судах увеличилось до двух недель. Срок мультимодальной перевозки вырос на 36% и достиг 55-60 дней.

Прямые железнодорожные поставки удлинились в два раза и составляют порядка 30 дней. Об этом пишет портал Shopper’s.

Как заявил директор азиатского направления «ПЭК: Global» Геннадий Чичин проблемы с расчетами привели к недозагрузке судов. На количество контейнеров, доступных для загрузки в Китая, также повлияла и ситуация в Красном море.

На фоне нехватки контейнеров вырос спрос на доставку грузов из Китая автомобилями. Средняя стоимость такой услуги увеличилась на 20%, до 9 500-11 500 долларов, а время доставки выросло на 17%.

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