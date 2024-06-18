Санкции против Мосбиржи не повлияют на обмен заблокированных бумаг

Иностранные инвесторы, которые планируют выкупить заблокированные ценные бумаги у россиян, не будут напрямую взаимодействовать с подсанкционным депозитарием.

Представители Инвестиционной палаты заявили, что санкции против Московской биржи не окажут существенного влияния на выкуп нерезидентами заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов.

«НРД еще до старта сделки по выкупу был под санкциями ЕС. При этом каждый потенциальный покупатель — нерезидент самостоятельно принимает решение об участии в процессе», — сказали в Инвестиционной палате.

Иностранные активы будут перемещаться внутри российской депозитарной инфраструктуры, а покупатели не взаимодействуют напрямую с Национальным расчетным депозитарием. Кроме того, НРД не берет комиссию за расчеты при выкупе ценных бумаг, а все операции по обмену акциями будут происходить вне НРД.

Инвесторы, у которых есть заблокированные иностранные активы, могли подать заявку до 8 мая на обмен акциями. До 5 июля Инвестиционная плата будет принимать заявки от нерезидентов, а сами расчеты по обмену завершат до 1 сентября.

Недавно мы писали, что российские инвесторы предложили для обмена замороженные активы на 35 млрд рублей.