Мошенники представляются сотрудниками «Почты России» и просят отказаться от посылок

Новая схема мошенничества: злоумышленники убеждают жертв отказаться от посылок, которые они не заказывали.

Т-банк выявил новую мошенническую схему — когда злоумышленники выдают себя за сотрудников «Почты России» и заявляют, что клиентам пришла посылка. В процессе общения выясняется, что человек ничего не заказывал и желает отказаться от отправления. Для этого предлагают назвать код из смс.

«На самом деле это код для доступа в мобильное приложение банка. Далее мошенники могут попробовать вывести средства, взять кредит и выполнить другие действия», — сказали в Т-банке.

Сотрудники банка изучают разные варианты действий мошенников с помощью нового проекта «Фрод-рулетка», а также обучают искусственный интеллект «Нейрощит» распознавать новые сценарии обмана.