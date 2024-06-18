При расчете налога на прибыль учитывают компенсацию за авто сотрудника. Но только в пределах нормы

Расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей в пределах норм относят к прочим расходам для целей налога на прибыль.

Нормы утверждены постановлением Правительства от 08.02.2002 № 92.

Напомним: с 2024 года норма для легкового авто с двигателем до 2000 куб. см – 2 400 руб.

Датой несения расходов в виде компенсации за использование авто сотрудника признается дата перечисления денег с расчетного счета или выплаты из кассы.

Такое разъяснение дает УФНС по г. Москве в письме от 04.06.2024 № 16-17/069746.

Выплата компенсации сверх норм в расходы для налога на прибыль не идет.

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