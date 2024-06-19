Когда будет утрата права на УСН в 2025 году: таблица

С 2025 года не будет повышенных ставок по УСН (8% и 20%), но лимит дохода будет значительно выше. При его превышении право на УСН утрачивается. А вместе с ним и право на ставку НДС 7%.

Смотрите в нашей таблице, какие права и обязанности будут у упрощенцев при разных доходах.

Ситуация Доход до 60 млн руб. Доход от 60 млн до 250 млн руб. Доход от 250 млн до 450 млн руб. Доход свыше 450 млн руб. Что можно применять УСН;

освободиться от НДС;

применять ставку НДС 5% без права на вычет;

применять НДС 20% с правом на вычет применять УСН;

применять ставку НДС 5% без права на вычет;

применять НДС 20% с правом на вычет применять УСН;

применять ставку НДС 7% без права на вычет;

применять НДС 20% с правом на вычет применять ОСНО;

применять НДС 20% с правом на вычет Утрата права на освобождение от НДС с 1 числа месяца, когда произошло превышение – – – Утрата права на пониженную ставку НДС – с 1 числа месяца, когда произошло превышение с 1 числа месяца, когда произошло превышение — Утрата права на УСН – – с начала того квартала, в котором допущено превышение доходов —

Что еще поменяется по УСН, мы разбирали здесь.

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