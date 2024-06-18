Иностранцы начали подавать заявки на выкуп заблокированных активов

До сентября российские инвесторы обменяют свои заблокированные ценные бумаги. Лоты продадут иностранцам. Процедура новая и может затянуться.

Замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что заявки на обмен активами будут принимать до 5 июля. Сама процедура завершится до сентября.

Согласно указу президента, замороженные ценные бумаги в депозитариях Euroclear и Clearstream можно обменять на заблокированные в России активы иностранцев, которые размещены на счетах типа С. Об этом пишут «Известия».

«Процесс только начался — пока трудно говорить о спросе. Но, по нашим данным, со стороны иностранцев есть большой интерес к обмену замороженными активами», — сказал глава ВТБ Андрей Костин.

Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов сообщил, что санкции против Мосбиржи могут усложнить обмен ценными бумагами. Также обмен может сорваться потому, что покупателям-нерезидентам могут не отдать активы. Чтобы этого избежать есть другой путь — не переводить ценные бумаги на счета в Euroclear, а воспользоваться другим депозитарием.

Недавно мы писали, что санкции против Мосбиржи не повлияют на обмен заблокированных бумаг.