В России будет создана система ценовых рыночных индикаторов

Среди ключевых направлений работы Антимонопольной службы Шаскольский обозначил создание национальной системы ценовых рыночных индикаторов. Она необходима для формирования реальной цены товаров, реализуемых на внутреннем рынке. Других подробностей этой инициативы не приводится.

В ходе совещания Григоренко обозначил ряд ключевых направлений, которые стоят перед ФАС. В частности:

оптимизация процедуры отраслевых торгов на продажу госимущества и госресурсов;

гарантия стабильности на товарных рынках;

обеспечение устойчивости системы государственных закупок.

Григоренко подчеркнул, что система госзаказа должна развиваться в сторону упрощения и ускорения.