Счетная палата отправила 22 обращения в Генпрокуратуру

После проверки исполнения федерального бюджета аудиторы передали материалы в Генпрокуратуру и ФСБ. Сумма нарушений составила 868 млрд рублей.

Счетная палата по результатам проверки исполнения федерального бюджета на 2023 год сделала 22 обращения в Генпрокуратуру и 7 заявлений в ФСБ.

Общая сумма нарушений составила 868 млрд рублей. Большинство из них устранили в ходе контрольных мероприятий.

«По результатам контрольных мероприятий по проверке исполнения федерального бюджета и бюджетной отчетности за 2023 год направлено 22 обращения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и семь обращений в Федеральную службу безопасности Российской Федерации, которые находятся на рассмотрении», — пишет ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты.

Аудиторы зафиксировали, что уровень исполнения расходов федерального бюджета по итогам 2023 года составил 98,1%. Это самый высокий показатель за пять лет.

Объем неисполненных ассигнований по сравнению с 2022 годом сократился на 182,4 млрд рублей — до 613,7 млрд. На такой результат повлияло сокращение остатков средств резервного фонда правительства и иных зарезервированных денег на выполнение решений президента.