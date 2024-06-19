Депутаты хотят включить в пенсионный стаж период обучения

В Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. в 12 Федерального закона «О страховых пенсиях». Депутаты предлагают включать в страховой стаж не только время работы, но и период получения образования.

«Нынешняя система исчисления страхового стажа прямо вредит цели повышения квалификации рабочей силы. Ведь если период высшего и среднего профессионального образования не включается в пенсионный стаж, то это прямо демотивирует граждан получать такое образование», — сказано в пояснительной записке.

Страховая пенсия в России действует с 2001 года. По мнению авторов законопроекта, исключение из пенсионного стажа периода получения высшего и среднего профессионального образования до 2001 года фактически нарушает «основополагающий принцип права о том, что закон обратной силы не имеет».