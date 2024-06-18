«Справедливая Россия – За правду» подготовила поправки по донастройке налоговой системы

Госдума 20 июня планирует рассмотреть законопроекты, направленные на совершенствование налогового законодательства и изменения в НК с 2025 года.

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции, замруководителя фракции СРЗП Валерий Гартунг заявил, что у парламентариев уже есть несколько инициатив, которые позволят эффективно использовать собранные налоги.

«У нас очень много поручений со стороны президента, правительства и Госдумы. Все это требует средств и, естественно, мы будем внимательно рассматривать эти законопроекты. В нашей фракции будут дополнительные инициативы, которые более эффективно позволят использовать дополнительно собранные налоги», — сказал Гартунг.

Подробностей своих налоговых инициатив фракция пока не приводит.

Ранее мы сообщали, что комитет Госдумы одобрил поправки в НК по прогрессивному НДФЛ и НДС для упрощенцев.