«Справедливая Россия – За правду» подготовила поправки по донастройке налоговой системы

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции, замруководителя фракции СРЗП Валерий Гартунг заявил, что у парламентариев уже есть несколько инициатив, которые позволят эффективно использовать собранные налоги.
«У нас очень много поручений со стороны президента, правительства и Госдумы. Все это требует средств и, естественно, мы будем внимательно рассматривать эти законопроекты. В нашей фракции будут дополнительные инициативы, которые более эффективно позволят использовать дополнительно собранные налоги», — сказал Гартунг.
Подробностей своих налоговых инициатив фракция пока не приводит.
Ранее мы сообщали, что комитет Госдумы одобрил поправки в НК по прогрессивному НДФЛ и НДС для упрощенцев.
Комментарии3
Пока все ещё решают вопросы как и сколько собирать будем...
в СР...
по таким мелочам не размениваются! Они во всю обсуждают куда всё израсходуем! Сколько новых реестров придумать надо, на что ещё освоить надо бы в первую очередь...
За внедрение своих "инициатив эффективности" гартунг возьмет 65% от собранных сумм
Это как в народе называется? Делить шкуру не убитого медведя, нет?