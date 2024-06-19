Госдума отменит обязанность оформлять ОСАГО при регистрации автомобиля

Для постановки автомобиля на учет будет не нужно предварительно заключать договор ОСАГО.

Госдума приняла во втором чтении законопроект об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов для постановки на учет транспортного средства.

«Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в Закон об ОСАГО и в Закон о безопасности дорожного движения, исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас покупатели автомобилей должны заключить договор об обязательном страховании до совершения регистрационных действий по смене владельца, но не позднее чем через 10 дней с момента возникновении права владения транспортным средством. Машину не поставят на учет, если не будет ОСАГО.

Сама постановка на государственный учет не значит, что владелец должен ездить на этом автомобиле. Страховка останется обязательной только для участников дорожного движения.