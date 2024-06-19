Бухгалтер в ресурсе — новая акция на «Клерке»! Популярные курсы для развития хард и софт-скилс по 3 690 рублей!

Онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, управленке, УСН и бухгалтерии с нуля всего за 3 690 рублей. Сейчас по этой же цене вы можете приобрести наш новый курс «Софт-скилы для бухгалтера: тайм-менеджмент, психология, стресс и выгорание»!

«Клерк» облегчает бухгалтерам работу и жизнь уже более 20 лет! Мы предлагаем доступные курсы, которые актуализируют хард-скилы и базовые знания, а теперь еще помогаем развивать софт-скилы — рассказываем, как бороться со стрессом и выстраивать бесконфликтное общение для комфортной работы.

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Вы получите все необходимые знания для ведения бухгалтерского и налогового учета у продавца OZON, Wildberries или Яндекс.Маркет.

Выгодная цена до 21 июня: 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

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Мы поможем вам разобраться в нюансах таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы вы смогли занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Выгодная цена до 21 июня: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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За один месяц вы разберетесь в основах бухгалтерии — научитесь вести бухгалтерский учет, составлять отчеты в 1С, узнаете, с какими налогами работает бухгалтер, как их рассчитывать и уплачивать.

Выгодная цена до 21 июня: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Выгодная цена до 21 июня: 3 690 рублей вместо 12 700 рублей.

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Вы узнаете о всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Выгодная цена до 21 июня: 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

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На курсе вы узнаете, как управлять своим временем, чтобы сохранять баланс работы и отдыха в жизни, как настроиться на позитив и находить мотивацию для решения трудных задач.

Вы узнаете, как с помощью развитых софт-скилс подняться по карьерной лестнице, стать успешным специалистом, который погружен в любимое дело.

Выгодная цена: 3 690 рублей вместо 8 990 рублей.

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Мы подробно разберем все семь ФСБУ, вам не придется самостоятельно изучать сотни страниц сложного канцелярского текста. Вы научитесь применять ФСБУ в 1С, забудете о штрафах и будете работать спокойно.

После обучения выдадим вам удостоверение на 144 ак. часа и внесем его в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Выгодная цена: 6 300 рублей вместо 20 900 рублей

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