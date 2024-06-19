Бухгалтер в ресурсе — новая акция на «Клерке»! Популярные курсы для развития хард и софт-скилс по 3 690 рублей!

«Клерк» облегчает бухгалтерам работу и жизнь уже более 20 лет! Мы предлагаем доступные курсы, которые актуализируют хард-скилы и базовые знания, а теперь еще помогаем развивать софт-скилы — рассказываем, как бороться со стрессом и выстраивать бесконфликтное общение для комфортной работы.
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Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С
Вы получите все необходимые знания для ведения бухгалтерского и налогового учета у продавца OZON, Wildberries или Яндекс.Маркет.
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ВЭД: учет и налогообложение
Мы поможем вам разобраться в нюансах таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы вы смогли занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.
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Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
За один месяц вы разберетесь в основах бухгалтерии — научитесь вести бухгалтерский учет, составлять отчеты в 1С, узнаете, с какими налогами работает бухгалтер, как их рассчитывать и уплачивать.
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18 990 рублей.
Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
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12 700 рублей.
Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С
Вы узнаете о всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.
Выгодная цена до 21 июня: 3 690 рублей вместо
15 950 рублей.
Новый онлайн-курс для бухгалтеров! Софт-скилы для бухгалтера: тайм-менеджмент, психология, стресс и выгорание
На курсе вы узнаете, как управлять своим временем, чтобы сохранять баланс работы и отдыха в жизни, как настроиться на позитив и находить мотивацию для решения трудных задач.
Вы узнаете, как с помощью развитых софт-скилс подняться по карьерной лестнице, стать успешным специалистом, который погружен в любимое дело.
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