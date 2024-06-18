Разработчиков ИИ обяжут страховать ответственность за возможный вред

Одно из нововведений законопроекта — создание комиссии по выявлению обстоятельств, в результате которых при применении искусственного интеллекта причинен вред.
В состав комиссии будут входить представители уполномоченного и регулирующего органов, организации предпринимательского сообщества, могут быть включены иные лица.
Проект предлагает исключить требование к инициатору об отсутствии у него судимости, поскольку практика установления ЭПР показала отсутствие необходимости и эффективности данного требования в целом.
Вместе с тем требование об отсутствии судимости разумно предъявлять в рамках программы ЭПР в первую очередь к лицам, непосредственно осуществляющим апробацию инноваций. Об этом пишет Дума ТВ.
Данный подход уже нашел отражение в действующих программах ЭПР, где имеющему судимость запрещено быть водителем-испытателем, диспетчером беспилотных авиасистем, что более адресно и эффективно противодействует совершению противоправных действий. При необходимости программой ЭПР также могут быть установлены требования к субъектам ЭПР.
Комментарии2
Водителем-испытателем, значится, судимому быть нельзя, а в садиках и школах рассказывать о важном можно...
нифига се связь!
Из совковых времён про жевание жвачки и продажи Родины - отдыхает в сторонке.