Предложено отменить мораторий на проверки бизнеса из-за массового отравления

По его мнению, мораторий на проверки бизнеса стал основной причиной массового заражения ботулизмом в нескольких городах России, поэтому его необходимо отменить.

«На сегодня мораторий не позволяет проверять никого. На мой взгляд, именно следствием моратория является то, что сегодня многие наши предприниматели спустя рукава относятся к исполнению своих обязанностей, к соблюдению санитарных норм — это и привело к столь массовому отравлению и заболеванию ботулизмом. Никакой тут дополнительной ответственности не требуется, требуется просто отменить мораторий по отношению к этим проверкам. Здесь речь идет о всех потенциально рискованных направлениях, которые могут повлиять на жизнь и здоровье», — сказал Куринный Газете.ru.

По последним данным, в Москве более 120 человек обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма, из которых 55 находятся в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что генерального директора «Кухни на районе» задержали по делу о массовом отравлении.