Генерального директора «Кухни на районе» задержали по делу о массовом отравлении

Порядка 160 покупателей готовой еды отравились и подхватили ботулизм. По версии следствия «Кухня на районе» не контролировала технологию производства и не соблюдала условия хранения продуктов питания.

В Москве силовики задержали генерального директора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, коммерческого директора и руководителя отдела качества.

Причиной стали массовые отравления покупателей готовых блюд. Компания доставляла продукты с возбудителем ботулизма. Об этом пишет ТАСС.

«С гендиректором компании "Кухня на районе" в настоящее время проводятся следственные действия, он среди задержанных по делу о массовом отравлении людей», — сказал собеседник агентства.

У «Кухни на районе» не нашли документы о сроках годности продуктов, а также информации о качестве воды и стерильности рабочих поверхностей. Производители не контролировали технологию производства и условия хранения еды.

Сейчас известно о 160 пострадавших в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде. 16 июня сервис по доставке готовой еды «Кухня на районе» приостановил работу.

Компания была создана в 2017 году Антоном Лозиным, сооснователем Рокетбанка Алексеем Колесниковым и Олегом Козыревым.