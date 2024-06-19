Центробанк понизил курс доллара до 87 рублей, а юань резко упал

Официальный курс евро на 19 июня также упал до 93,23 рубля.

На 19 июня 2024 Банк России установил официальный курс доллара на уровне 84,04 рубля. Курс евро также снизили до 93,29 рубля. Об этом сказано на сайте регулятора.

Недавно мы писали, что с 13 июня 2024 года Центробанк устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.

На такой режим работы перешли из-за санкций против Мосбиржи со стороны США: торговая площадка перестала торговать долларом и евро.

На Московской бирже торгуется и юань. Его курс упал до отметки ниже 11,5 рубля, следует с сайта торговой площадки. Это произошло впервые с 8 июня 2023 года.