Не вся нормативка по бухучету обязательна

Это следует из Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
Вместе с тем рекомендации в области бухучета, принимаемые в целях правильного применения ФСБУ, а также распространения передового опыта ведения бухучета, применяются организациями на добровольной основе.
Об этом сообщает Минфин в письме от 15.01.2024 № 07-01-10/1871.
Отметим, рекомендации по бухучету, в частности, выпускает Фонд «НРБУ БМЦ».
Например, недавно вышла рекомендация по учету сервитута.
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