ФНС: больше 40% всех доходов самозанятых отражаются через компании-партнеры

Налоговики будут сокращаться количество мелких электронных сервисов, чтобы создать крупный продукт для налогового администрирования. Например, такой как приложение «Мой налог» для самозанятых.

Заместитель руководителя ФНС Андрей Бударин рассказал о планах службы сократить количество онлайн-сервисов, которые решают точечные задачи, и сконцентрироваться на программах для решения «больших жизненных ситуаций».

«Можно объединить несколько сервисов в один и сделать клиентский путь для налогоплательщика понятнее и удобнее», — сказал Бударин.

В качестве примера он привел приложение для самозанятых «Мой налог», где впервые использовали технологию открытых интерфейсов. Она позволила перенести приложение в среду партнеров: банков, агрегаторов, крупных компаний.

«Этот опыт хорошо себя показал. Более 40% всех доходов самозанятых отражаются через компании-партнеры. У нас уже более 200 партнеров только в этом проекте. Такие технологии активно используют и в других наших решениях. Это все позволяет осуществлять налоговое администрирование незаметно для налогоплательщика», — сообщил Бударин.

Сейчас на сайте ФНС работает больше 70 онлайн-сервисов.