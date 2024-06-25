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Цифровой рубль

Для операций с цифровым рублем установят период «охлаждения»

Банки смогут на два дня приостановить подозрительные переводы цифровых рублей, если есть риск что операция проводится без согласия клиента.

Центробанк собирается установить период «охлаждения», во время которого банки будут обязаны на 2 дня приостановить переводы цифровых рублей, если операции имеют признаки мошеннических. Об этом сказано в проекте указания регулятора.

Оператор платформы с цифровыми рублями должен предоставить информацию о том, что денежный перевод имеет признаки операции, проведенной без согласия клиента. Также у пользователей будет один день до приостановки, чтобы подтвердить перевод или направить в банк повторное распоряжение.

«Оператор платформы при получении повторного распоряжения обязан осуществить прием к исполнению повторного распоряжения», — говорится в проекте.

С августа 2023 года Центробанк ведет пилотный проект с цифровым рублем. В тестировании участвуют 600 клиентов, 30 торговых и сервисных компаний, а также кредитные организации. Массовое использование нового вида валюты начнется в 2025 году.

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Цифровой рубль

Для операций с цифровым рублем установят период «охлаждения»

Банки смогут на два дня приостановить подозрительные переводы цифровых рублей, если есть риск что операция проводится без согласия клиента.

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