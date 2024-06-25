Для операций с цифровым рублем установят период «охлаждения»

Центробанк собирается установить период «охлаждения», во время которого банки будут обязаны на 2 дня приостановить переводы цифровых рублей, если операции имеют признаки мошеннических. Об этом сказано в проекте указания регулятора.
Оператор платформы с цифровыми рублями должен предоставить информацию о том, что денежный перевод имеет признаки операции, проведенной без согласия клиента. Также у пользователей будет один день до приостановки, чтобы подтвердить перевод или направить в банк повторное распоряжение.
«Оператор платформы при получении повторного распоряжения обязан осуществить прием к исполнению повторного распоряжения», — говорится в проекте.
С августа 2023 года Центробанк ведет пилотный проект с цифровым рублем. В тестировании участвуют 600 клиентов, 30 торговых и сервисных компаний, а также кредитные организации. Массовое использование нового вида валюты начнется в 2025 году.
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