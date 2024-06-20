⏳ Путин: окончательное принятие поправок-2025 в НК планируется в августе

О сроке принятия изменений в Налоговый кодекс с 2025 года президент заявил на встрече с молодыми специалистами, работающими на Дальнем Востоке.

«Что касается изменений в налоговой системе, они должны быть окончательно отработаны Правительством и Государственной Думой, и где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие», — сказал глава государства.

Путин отметил, что в целом по расчетам Минфина повышение НДФЛ, налоговой нагрузки на граждан коснется не более 3,2% налогоплательщиков. Потому что 2,4 миллиона рублей в год – это доход основной части граждан России.

Отвечая на вопрос о попадании северных надбавок под новый НДФЛ с 2025 года, президент сказал, что они «… должны быть вынесены за скобки, и только базовая часть должна учитываться для налогообложения. Обязательно такое поручение Правительству дам».

Эти надбавки компенсируют негативные последствия работы в суровых, тяжелых климатических условиях.