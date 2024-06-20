У тех, кто под стражей, будет право на видео-конференц-связь и священника

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

По аналогии с осужденными предложено создать условия для реализации содержащимися под стражей прав на получение юридической помощи и на свободу совести и вероисповедания.

«Проведение свиданий с защитником станет возможным в том числе и с использованием систем видео-конференц-связи, что особенно важно в условиях пребывания подозреваемых и обвиняемых в карантинных условиях или при объявлении пандемии», — пояснил председатель комитета Василий Пискарев.

Также появится возможность для встреч священнослужителей с подозреваемыми и обвиняемыми. Для этого ФСИН будет заключать договоры с централизованными религиозными организациями.

Данные меры соответствуют Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года, отметил депутат.