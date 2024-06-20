Кредиторам запретят выдавать небольшие займы и кредиты с переменной ставкой

Банки и финансовые организации могут предоставлять кредиты с переменной ставкой, если сумма займа больше 74 млн рублей.

Совет Федерации одобрил закон, по которому кредиторы смогут предоставлять клиентам только очень крупные займы, потребительские и ипотечные кредиты с переменной процентной ставкой.

Минимальный размер займа должен быть равен величине среднемесячной номинальной зарплаты, умноженной на 1 000. Сейчас это около 74 млн рублей.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года и позволит защитить заемщиков с недостаточным уровнем финансовой грамотности. По мнению Центробанка, те, кто берут в кредит больше 74 млн рублей, достаточно осведомлены о возможных рисках.

«Выдавать кредиты и займы с переменной ставкой на меньшую сумму будет запрещено. Исключение составят ипотечные кредиты с переменной ставкой на сумму от 15 до 74 млн рублей, если они выданы на срок менее 20 лет», — сказано на сайте ЦБ.

Изначальное значение переменной ставки разрешается увеличить не больше чем на 4 процентных пункта.

Заемщики-микропредприятия смогут один раз направить кредитору требование о продлении срока возврата кредита при увеличении процентной ставки. Для таких предприятий не установлены ограничения по размеру кредита и обеспечению.