Госдума одобрила новый способ борьбы с нелегальными мигрантами

Согласно законопроекту, новый режим будет применяться в связи:
с истечением срока временного пребывания или миграционных документов;
аннулированием разрешения на временное проживание;
при правонарушениях.
Иностранцев, в отношении которых введен режим высылки, будут вносить в реестр контролируемых лиц. В их отношении планируется вводить дополнительные ограничения и меры контроля.
В частности, мигрантам в режиме высылки будет запрещено приобретать недвижимость и транспортные средства. Они не смогут:
водить машину;
брать кредиты;
свободно перемещаться по территории РФ;
вступать в брак;
открывать новые счета в банках;
тратить с уже существующих более 30 00 рублей в месяц.
Мигранты в режиме высылки обязаны будут информировать полицию о своем местонахождении — том числе отправлять фото с отметкой о геолокации, а также сообщать о дате, месте и маршруте самостоятельного выезда из России. При неоднократном нарушении будет приниматься решение о депортации.
Одновременно законопроект предлагает уменьшить срок временного (без визы) пребывания — до 90 суток в течение года. Сейчас это 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней, поясняет сайт Госдумы.
Комментарии1
Если тебе нельзя находится на территории РФ, но очень хочется, то можно. Но есть нюансы...