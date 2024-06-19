Госдума одобрила новый способ борьбы с нелегальными мигрантами

Депутаты приняли в первом чтении поправки в законодательство, по которым в отношении мигрантов, не имеющих права законного нахождения в России, наряду с депортацией и административным выдворением будет действовать режим высылки.

Согласно законопроекту, новый режим будет применяться в связи:

с истечением срока временного пребывания или миграционных документов;

аннулированием разрешения на временное проживание;

при правонарушениях.

Иностранцев, в отношении которых введен режим высылки, будут вносить в реестр контролируемых лиц. В их отношении планируется вводить дополнительные ограничения и меры контроля.

В частности, мигрантам в режиме высылки будет запрещено приобретать недвижимость и транспортные средства. Они не смогут:

водить машину;

брать кредиты;

свободно перемещаться по территории РФ;

вступать в брак;

открывать новые счета в банках;

тратить с уже существующих более 30 00 рублей в месяц.

Мигранты в режиме высылки обязаны будут информировать полицию о своем местонахождении — том числе отправлять фото с отметкой о геолокации, а также сообщать о дате, месте и маршруте самостоятельного выезда из России. При неоднократном нарушении будет приниматься решение о депортации.

Одновременно законопроект предлагает уменьшить срок временного (без визы) пребывания — до 90 суток в течение года. Сейчас это 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней, поясняет сайт Госдумы.