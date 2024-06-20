Копии заблокированных сайтов не будут появляться в поисковиках

Совет Федерации принял закон, по которому операторы поисковых систем не смогут выдавать информацию о копиях сайтов, заблокированных за нарушение авторских прав.
Сейчас при обнаружении «зеркала» пиратского сайта информация о нарушении поступает в Минцифры, затем в Роскомнадзор, а после уже ведомство присылает требование оператору поисковой системы заблокировать ресурс.
«Законопроектом предусмотрена передача полномочий по принятию решения о признании сайта «зеркалом» «пиратского» ресурса и направлению такого решения владельцу сайта — «зеркала» непосредственно Роскомнадзору, как регулятору», — сказано в пояснительной записке.
Новый закон позволит сократить процесс ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов до двух суток.
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