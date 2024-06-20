Копии заблокированных сайтов не будут появляться в поисковиках

Роскомнадзор сможет быстрее блокировать «зеркала» пиратских сайтов: такие ресурсы не будут показывать по поисковым запросам пользователей.

Совет Федерации принял закон, по которому операторы поисковых систем не смогут выдавать информацию о копиях сайтов, заблокированных за нарушение авторских прав.

Сейчас при обнаружении «зеркала» пиратского сайта информация о нарушении поступает в Минцифры, затем в Роскомнадзор, а после уже ведомство присылает требование оператору поисковой системы заблокировать ресурс.

«Законопроектом предусмотрена передача полномочий по принятию решения о признании сайта «зеркалом» «пиратского» ресурса и направлению такого решения владельцу сайта — «зеркала» непосредственно Роскомнадзору, как регулятору», — сказано в пояснительной записке.

Новый закон позволит сократить процесс ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов до двух суток.