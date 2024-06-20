Депутаты просят кабмин отменить мораторий на проверки пищевых предприятий

Лидер фракции СРЗП Госдумы Сергей Миронов и его заместитель Яна Лантратова в связи со вспышками ботулизма, от которых в ряде регионов уже пострадали свыше 150 человек, направили письмо Дмитрию Григоренко. Они призывают Правительство отменить мораторий на внеплановые проверки предприятий, которые производят готовые блюда, консервы и иную пищевую продукцию, способную вызвать инфекционные заболевания, угрожающие здоровью и жизни людей.

«Считаю, что на фоне массового заражения опаснейшей инфекцией возобновление проверок необходимо! Кроме того, ЧП подтверждает актуальность инициатив “Справедливой России – За правду” и в сфере миграционной политики. Следствие уже установило, что производитель некачественных продуктов незаконно оформил регистрацию гражданам Узбекистана. Если фирма использует труд мигрантов в обход закона, значит, здесь могут обходить и санитарные нормы, игнорировать и угрозы здоровью людей. Прошлой осенью мы внесли в ГД законопроект о запрете на трудоустройство мигрантов в ряде отраслей. В том числе этот запрет должен касаться и общепита, в ряде регионов такие ограничения уже ввели. Они необходимы и на федеральном уровне!», — написал Миронов в своем телеграм-канале.

Ранее мы сообщали, что депутат Алексей Куринный призвал отменить мораторий на проверки бизнеса после массового заболевания ботулизмом.