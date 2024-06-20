Родителей уравняли в правах при получении документов в госорганах

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон об обеспечении равенства прав родителей, действующих в интересах своих несовершеннолетних детей, при получении госуслуг и документов в органах исполнительной власти.

Документ значительно сократит время получения государственных и муниципальных услуг родителями несовершеннолетних детей, что немаловажно для обеспечения интересов и прав ребенка.

На практике нередки ситуации, когда родитель, подавший в орган исполнительной власти заявление на получение документа в отношении своего несовершеннолетнего ребенка, по объективным причинам не может в установленное время их лично получить.

При этом второй родитель, имеющий равные права, при обращении в этот получает отказ по причине того, что не является заявителем.

Как следствие, время получения необходимого документа затягивается до момента, когда заявитель лично сможет прибыть в орган власти.

В пояснительной записке к закону отмечено, что в подобных ситуациях нарушаются не только равенство прав родителей в отношении их ребенка, но и прежде всего, права самого ребенка на своевременное получение государственных, муниципальных услуг.