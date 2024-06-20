Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам объяснил причины увеличения дефицита федерального бюджета-2024

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла поправки в федеральный бюджет 2024 года. В частности, законопроект предлагает повысить оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год до 2,12 трлн рублей (1,1% ВВП) с 1,595 трлн (0,9% ВВП), утвержденных сейчас. Оценка доходов понижена с 35,065 трлн (18,3% ВВП) до 35,062 трлн рублей.

«Очень важно понять – это не основной бюджет, не трехлетний. Есть конкретные поручения президента, которые необходимо решить уже в этом году. Речь идет о продлении после 1 июля 2024 года программы «Семейная ипотека». Это 106 200 семей, которые благодаря этому улучшат жилищные условия. Продление после 1 июля выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для семей с тремя и более детьми. Это еще 200 тысяч семей. Выплаты за классное руководство, кураторство педагогов, тех, кто работает в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек – это еще 539 тысяч человек. Увеличиваются ежемесячные денежные выплаты ветеранов боевых действий членам их семей.

Вот о чем идет речь в данном законопроекте. Здесь нет ничего, кроме тех задач, которые необходимо решить в соответствии с поручением президента в 2024 году», — сказал Макаров.