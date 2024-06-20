НК РФ не устанавливает какой-нибудь перечень документов, которые подтверждают фактическое нахождение лиц на территории РФ

В СМИ появилась информация , что ФНС России начнет автоматически определять наличие или отсутствие статуса налогового резидента РФ.
Налоговый кодекс РФ не устанавливает какой-нибудь перечень документов, которые подтверждают фактическое нахождение лиц на территории РФ. Налоговая говорит, что такими документами могут быть справки с места работы или учебного заведения, табели учета рабочего времени, копии паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы, квитанции о проживании в гостинице, другие документы, на основании которых можно установить длительность фактического нахождения физического лица в РФ.
Например, в решении арбитражного суда Мурманской области от 07 декабря 2021 года по делу № А42-3434/2020, налоговый орган учел такие обстоятельства:
Ответ от Управления ФСБ России с предоставлением сведений о всех фактах пересечения налогоплательщиком границы РФ в определенный период.
Информацию, представленную Следственным управлением Управления МВД о времени нахождения налогоплательщика в РФ.
Сведения, полученные от управляющей компании, о проведении перерасчетов платы за коммунальные услуги на период отсутствия человека и членов его семьи по месту регистрации.
Справки, выданные муниципалитетом испанского города Ориуэла, о проживании и регистрации человека и членов его семьи на этой территории.
Протокол допроса человека, на котором он пояснил, что он и члены его семьи выехали для постоянного проживания в Испанию и имеют там регистрацию.
Наличие у человека вида на жительство в Испании.
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