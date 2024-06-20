НК РФ не устанавливает какой-нибудь перечень документов, которые подтверждают фактическое нахождение лиц на территории РФ

В качестве доказательства нахождения человека на территории РФ могут приниматься любые документы, удостоверяющие фактическое количество дней его пребывания в РФ

В СМИ появилась информация , что ФНС России начнет автоматически определять наличие или отсутствие статуса налогового резидента РФ.

Налоговый кодекс РФ не устанавливает какой-нибудь перечень документов, которые подтверждают фактическое нахождение лиц на территории РФ. Налоговая говорит, что такими документами могут быть справки с места работы или учебного заведения, табели учета рабочего времени, копии паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы, квитанции о проживании в гостинице, другие документы, на основании которых можно установить длительность фактического нахождения физического лица в РФ.

Например, в решении арбитражного суда Мурманской области от 07 декабря 2021 года по делу № А42-3434/2020, налоговый орган учел такие обстоятельства: