Налоговое резидентство будут определять автоматически

ФНС собирается в 2025 году автоматически определять статус налогового резидента. Новая система может войти в состав АИС «Налог-3».

В 2025 году ФНС планирует внедрить автоматизированную систему присвоения физлицам налогового резидентства. Для этого будут использовать данные о загранпаспортах и пересечениях границ.

Функция автоматического определения резидентства может стать частью АИС «Налог-3». Об этом пишет РБК.

Сейчас статус резидента можно утратить, если находиться за границей не меньше 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд. Наличие гражданства другой страны или вида на жительство не влияет на определение этого статуса. Однако человек может утратить статус налогового резидента, но оставаться валютным, если у него есть в стране гражданство или ВНЖ.

В случае потери статуса налогового резидента, не нужно представлять отчет о движении средств на зарубежных счетах.

Пока что резидентство определяют через запросы ФНС к погранслужбе по конкретному лицу. Сверяют штампы в загранпаспортах о времени пересечения границ. Также налоговики могут установить фактическое нахождение человека в РФ или в другой стране с помощью квитанций о проживании в гостиницах, миграционных карт и табелей учета рабочего времени.

От статуса налогоплательщика зависит, по какой ставке он будет платить налоги. По общему правилу доходы нерезидентов от источников в РФ облагаются 30% НДФЛ. Исключение здесь — сотрудники российских компаний на удаленке. Они платят налоги так же, как и обычные работники — вне зависимости от резидентства.

«В связи с дифференциацией налогообложения резидентов и нерезидентов с 2025 года их количество может увеличиться, главным образом за счет релокантов», — сказал партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов.

С 2025 года для нерезидентов будет установлена единая ставка по налогу на вклады — 15% от налоговой базы. Тогда как резиденты с доходами до 2,4 млн рублей в год будут платить 13%. Инвесторы-нерезиденты не смогут воспользоваться льготой при продаже акций, которые они непрерывно держали в портфеле больше 5 лет.