Закон о персонифицированном учете обязывает подавать сведения не о факте заключения ГПД, а о дате его заключения и прекращения.

ЕФС-1 подают на членов совета директоров, даже если нет выплат.

Собрание акционеров 21 марта избрало членов совета директоров. 30 мая их полномочия досрочно прекратили и избрали новых. Организация 24 июля направила ЕФС-1. В подразделе 1.1 заявили "кадровые мероприятия" от 21 марта и 30 мая.

За нарушение срока сдачи отчетности страхователя оштрафовали. Он наказание оспорил. Члены совета директоров не работники, с ними не заключают трудовые договоры или ГПД, вознаграждение им не выплачивали. Поэтому направлять отчет ранее чем по сроку за полугодие не нужно.

Суды признали штраф правомерным:

члены совета директоров соглашаются на определенную работу для общества (управление и контроль), т.е. по сути это договор ГПХ;

подача отчета не зависит от выплаты вознаграждения;

избирая совет директоров, страхователь еще не может знать точно, что выплат не будет;

Закон о персонифицированном учете обязывает подавать сведения не о факте заключения ГПД, а о дате его заключения и прекращения.

Постановление 17-го ААС от 30.05.2024 по делу N А50-27839/2023